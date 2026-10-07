Italia, la retrocessione in Nations League non è ancora scongiurata: la classifica e gli scenari

La classifica parla di un'Italia seconda a sette punti, tre sotto la Francia capolista. Il Belgio è un gradino sotto di noi (6 lunghezze), mentre la Turchia (0) è condannata all'ultima piazza. A primo impatto, la prima reazione guardando la graduatoria è un grande "Fiuuuu", specialmente ritornando indietro alla gara dell'Olimpico. Da lì, gli azzurri hanno cambiato marcia. Non con paura, ma con coraggio, a partire dalla trasferta di Bursa. Quella di Mancini è una squadra che non ha mai negoziato i suoi principi dal post Belgio, neanche contro i fenomeni transalpini.