Il governo israeliano avrebbe presentato reclamo formale all'Uefa per gli striscioni pro Palestina esposti dai tifosi del Galatasaray. Lo ha rivelato il presidente del club turco, Dursun Özbek, citato dal Daily Sabah. "Abbiamo appreso che il governo Netanyahu ha presentato un reclamo contro il nostro club alla Uefa per via degli striscioni esposti dai nostri tifosi in segno di solidarietà con il popolo palestinese", ha dichiarato Özbek. "Come nazione turca, continueremo a schierarci al fianco degli oppressi, come abbiamo sempre fatto nel corso della storia, e non rimarremo in silenzio di fronte alle sofferenze del popolo palestinese", ha aggiunto. "Il modo per tenere la politica fuori dal calcio non è punire le espressioni umanitarie e di coscienza di solidarietà, ma impedire che il calcio diventi uno strumento di pressione politica", ha concluso Özbek, secondo cui la crescente solidarietà internazionale nei confronti dei palestinesi riflette una coscienza umanitaria condivisa, piuttosto che un'agenda politica. Il presidente del Galatasaray ha quindi esortato l'Uefa a ignorare la natura "politica" della denuncia e ad affrontare la questione con sensibilità umanitaria.