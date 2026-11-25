In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il Torino e Acrobatica danno voce a Scarpetta Rossa Aps, associazione che dal 2014 accompagna le donne che subiscono violenza, per accendere una luce su un tema che troppo spesso resta nell'ombra. "La violenza contro le donne non è una questione privata, ma una responsabilità collettiva, e lo sport, grazie alla sua straordinaria capacità di raggiungere e unire le persone, può diventare un potente strumento di sensibilizzazione e cambiamento culturale - la nota di Scarpetta Rossa Aps pubblicata sui canali ufficiali del club granata - ringraziamo Torino Fc e Acrobatica per aver scelto di schierarsi al nostro fianco, contribuendo a dare voce a chi troppo spesso non viene ascoltata: la nostra sfida quotidiana è accompagnare le donne in un percorso che va dalla sicurezza all'indipendenza, perché ogni donna ha il diritto di vivere libera dalla paura e di essere protagonista del proprio futuro".