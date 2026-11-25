La Juventus ha lanciato una nuova campagna di sensibilizzazione in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Si chiama "There is no '10/10, but'" e riprende un trend in voga sui social che gioca sull'idea di attribuire un punteggio al proprio partner ideale, scherzando su piccoli difetti, abitudini o incompatibilità. L'obiettivo è invitare a riconoscere quei comportamenti di controllo e possesso che vengono confusi con manifestazioni d'amore, giustificati come gelosia o normalizzati all'interno di una relazione. Protagoniste del video sono alcune giovani atlete della prima squadra e dell'Under 19 femminili di Juventus, coinvolte in un racconto che parla alla loro generazione.