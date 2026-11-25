Il Bayern Monaco ha chiarito che Jamal Musiala è stato sottoposto per la prima volta ad accertamenti per sintomi simili a episodi di assenza il 22 aprile 2025, due mesi dopo aver firmato il rinnovo del contratto con il club fino al 30 giugno 2030. La precisazione è contenuta in una nota diffusa dalla società insieme all'agenzia 11Wins, che cura gli interessi del calciatore, dopo le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni sulla storia clinica del nazionale tedesco. Secondo il comunicato, gli esami furono effettuati "in accordo con il Bayern e il suo staff medico, immediatamente dopo la prima comparsa dei sintomi neurologici".
La nota arriva dopo le dichiarazioni pubbliche dei membri del consiglio di sorveglianza Uli Hoeness e Karl-Heinz Rummenigge, che avevano sollevato la possibilità di una riduzione dell'ingaggio, mettendo in dubbio che Musiala possa tornare ai precedenti livelli sportivi nonostante la disfunzione neurologica.
Dopo le polemiche, i vertici del club, tra cui il presidente Herbert Hainer e gli amministratori delegati Jan-Christian Dreesen e Max Eberl, hanno incontrato i rappresentanti del giocatore. Il confronto è stato definito "costruttivo". "La salute del calciatore viene prima di ogni altra cosa per entrambe le parti. Jamal Musiala riceverà pieno sostegno nel suo percorso di recupero", si legge nella nota. Club e rappresentanti hanno concordato di proseguire il dialogo "in uno spirito di collaborazione e in via riservata".