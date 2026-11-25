Dopo le polemiche, i vertici del club, tra cui il presidente Herbert Hainer e gli amministratori delegati Jan-Christian Dreesen e Max Eberl, hanno incontrato i rappresentanti del giocatore. Il confronto è stato definito "costruttivo". "La salute del calciatore viene prima di ogni altra cosa per entrambe le parti. Jamal Musiala riceverà pieno sostegno nel suo percorso di recupero", si legge nella nota. Club e rappresentanti hanno concordato di proseguire il dialogo "in uno spirito di collaborazione e in via riservata".