Italia, Pio Esposito: "Posso solo ringraziare Mancini per la fiducia"

"Nell'Inter ci sono i due attaccanti più forti del campionato. E' normale che ci sia molto alternanza. Sono orgoglioso di essermi ritagliato il mio spazio: guardiamo al momento, passo dopo passo: non dimentico che vengo dalla B e in un anno ho giocato cinquanta partite", ha replicato a chi gli chiedeva un commento sul fatto che in Nazionale giochi titolare e nell'Inter si alterni con gli altri tre attaccanti, Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Ange Yoan Bonny.