Italia, Pio Esposito: "Posso solo ringraziare Mancini per la fiducia"

"Posso solo ringraziare il ct" Mancini "per la fiducia che mi ha dato fin dall'inizio", indossare la maglia della Nazionale "è sempre una emozione particolare, sempre diversa. Ho vestito la maglia azzurra dall'Under 16. Quando indossi la maglia azzurra è l'emozione più bella: è il sogno di ogni bambino quando inizia a giocare a calcio". Lo ha detto Pio Esposito intervenendo in video collegamento al Premio Vialli, dove gli è stato conferito il Premio Goleador.
"Di Vialli - ha osservato - ho sempre sentito parlare come di una persona molto umile e un esempio per i giovani, dai forti valori morali extra-campo. Ricevere questo premio mi inorgoglisce molto".
"Nell'Inter ci sono i due attaccanti più forti del campionato. E' normale che ci sia molto alternanza. Sono orgoglioso di essermi ritagliato il mio spazio: guardiamo al momento, passo dopo passo: non dimentico che vengo dalla B e in un anno ho giocato cinquanta partite", ha replicato a chi gli chiedeva un commento sul fatto che in Nazionale giochi titolare e nell'Inter si alterni con gli altri tre attaccanti, Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Ange Yoan Bonny.