Commisso: "Aiuterò la Fiorentina a continuare a crescere ancora più forte"

"Desidero onorare l'eredità di mio padre, sostenere mia madre e la famiglia, e aiutare la Fiorentina a continuare a crescere più forte, avanzare con uno scopo e costruire un futuro ancora migliore". Così suo profilo X il presidente della Fiorentina Giuseppe Commisso nel giorno del suo compleanno. "Sono grato per la famiglia Mediacom e per la famiglia Fiorentina - prosegue Commisso - Entrambe significano tanto per me, ed è per me una benedizione continuare a lavorare con così tante persone dedicate che tengono profondamente a ciò che stiamo costruendo insieme". Infine, il pensiero dell'attuale presidente della Fiorentina va al padre, Rocco Commisso: "Penso a mio padre, che continua a ispirarmi ogni giorno. Il suo amore, la sua forza, l'etica del lavoro, il coraggio e la fede rimangono con me in tutto ciò che faccio. Mi manca profondamente - conclude Giuseppe Commisso - ma porto avanti il suo esempio con orgoglio e responsabilità".

