Italia, tutti i segreti della Bosnia verso la finale playoff: Dzeko, Alajbegovic e l'incognita stadio

Il vecchio e il bambino. E uno stadio piccolo, ma infernale. La Bosnia sfida l’Italia per il Mondiale con poco spessore tecnico (è 66esima nel ranking mondiale) ma con tante certezze. A cominciare dal successo ai rigori contro il Galles, squadra considerata favorita e spinta da oltre 70mila tifosi, giovedì sera, eppure contenuta dall’eroica resistenza di una piccola Bosnia inespugnabile, che prima ha subito e poi (con mezza squadra vittima di crampi) ha pareggiato e portato la gara fino ai rigori, in cui a decidere la semifinale sono stati il portiere Vasilj, autentico para-penalty anche in Germania col St.Pauli (5 parati su 7), e il gioiellino 18enne Alajbegovic (fantasista del Salisburgo, appena riacquistato dal Bayer Leverkusen), autore dell’ultimo rigore decisivo, ma anche dell’assist che ha permesso a Dzeko di segnare la rete dell’1-1.