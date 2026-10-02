Mancini: "Questa può essere una grande nazionale. Donnarumma il miglior portiere al mondo"

Un buon pareggio, per niente scontato. Roberto Mancini sorride dopo l'1-1 dello Stade de France tra la sua Italia e i padroni di casa della Francia: "Abbiamo difeso e attaccato da squadra, è una serata molto positiva. Sapevamo che sarebbe stata durissima, ma siamo stati bravi a concedere poco e fare delle ottime cose. A volte c'è da soffrire come accaduto nei primi venti minuti e dobbiamo saperlo fare insieme".