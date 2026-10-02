Mancini: "Questa può essere una grande nazionale. Donnarumma il miglior portiere al mondo"
Il ct azzurro dopo il pari in casa della Francia: "Gigio ci ha salvato quando doveva, era dura ma abbiamo giocato da squadra. I risultati cambiano le opinioni"
Un buon pareggio, per niente scontato. Roberto Mancini sorride dopo l'1-1 dello Stade de France tra la sua Italia e i padroni di casa della Francia: "Abbiamo difeso e attaccato da squadra, è una serata molto positiva. Sapevamo che sarebbe stata durissima, ma siamo stati bravi a concedere poco e fare delle ottime cose. A volte c'è da soffrire come accaduto nei primi venti minuti e dobbiamo saperlo fare insieme".
Tra i fattori positivi, l'atteggiamento del gruppo: "Abbiamo tentato di giocare, nonostante non fosse semplice. Abbiamo anche sofferto in alcune occasioni, ma siamo andati per far gol e questo è molto buono. Entrambe le squadre potevano vincere nel finale, questo è il calcio".
Una bella reazione, tra Turchia e Francia, dopo la sconfitta all'esordio col Belgio: "I risultati cambiano le opinioni. Oggi era una gara difficile, alla fine Donnarumma è il miglior portiere al mondo perché quando deve parare para, ci ha salvato quando doveva salvarci. Questa squadra può essere un'ottima nazionale, ci vorrà tempo ma stiamo crescendo bene. Dopo il secondo tempo col Belgio siamo cresciuti, pur sapendo di doverci difendere quando dovevamo farlo".
Agli attaccanti è mancato invece il guizzo decisivo: "Sono stati tutti bravi, devono fare gol. Pio Esposito ha lavorato molto durante la partita, ma anche Kean. Fagioli? Per me può fare sia il play sia la mezzala, tecnicamente è un giocatore molto bravo".