Mancini, ora spiegaci il perché

L'EDITORIALE

Le dimissioni dalla Nazionale dell'ormai ex ct dopo cinque anni hanno colto tutti di sorpresa

Speriamo di scoprirlo presto, molto presto. E contiamo sul fatto, conoscendo i valori di Mancini, che le ragioni siano comprensibili. In caso contrario, non capiremmo i perché di un addio così inatteso e repentino. Di “fulmini a ciel sereno” è pieno il calcio, ma questo è da top ten. Il CT era fresco di nomina, il 4 agosto, a coordinatore delle attività di tutte le Nazionali. Il suo contratto, rinnovato due anni fa, arrivava fino al 2026, quindi ai prossimi Mondiali dove in qualche modo bisognava cancellare le vergogne passate.

Aggiungiamo che i contatti dello stesso tecnico con la Federazione, Presidente Gravina in testa, sono stati recenti e non lasciavano presagire questo terremoto. Ultima, ma non ultima, tra pochi giorni Mancini avrebbe dovuto diramare le pre-convocazioni per le qualificazioni europee. Vero che non più tardi di un paio di mesi fa Mancini disse che “cinque anni alla guida di una Nazionale sono tanti, è un po’ come fare il Presidente del Consiglio”, ma proprio il paragone con le istituzioni governative ci porta a ribadire che la Nazionale è molto di più di una squadra di club e la fedeltà (ahi, torniamo ai tradimenti) è nei confronti di tutta la popolazione.

Conoscendoci (e conoscendomi) ora saremo tutti impegnati a capire quale sarà il successore. Il nuovo, per sua natura, è bello. Ma non deve passare in secondo piano quello che è successo la notte tra sabato e domenica. Quando Roberto Mancini, magari dopo mille indecisioni e tentennamenti, ha schiacciato il tasto “invia” della sua mail alla Federazione Italiana Gioco Calcio. Soprattutto vogliamo capire perché è successo. Tutti i tifosi della Nazionale, caro Roberto, meritano di saperlo presto. Senza che ci paragoni agli invitati del party pre-nuziale torinese.