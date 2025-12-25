AIA, Zappi: "Il 2025 si conclude, lasciandoci la consapevolezza di un percorso di crescita"

desidero rivolgere a tutti voi, alle vostre famiglie e a quanti operano ogni giorno nella nostra Associazione e in tutto il mondo del calcio, i miei più sentiti auguri.

Il 2025 si conclude, lasciandoci la consapevolezza di un percorso di crescita che abbiamo fatto tutti insieme e che non riguarda soltanto i risultati arbitrali e l’organizzazione del nostro mondo, ma anche – e soprattutto – il ruolo che l’AIA ha svolto e dovrà continuare a svolgere.