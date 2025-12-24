Logo SportMediaset

Calcio

Atalanta, solo tre indisponibili per la sfida con l'Inter

24 Dic 2025 - 23:28

L'Atalanta è scesa anche oggi sui campi di Zingonia in vista della partita di domenica 28 dicembre contro l'Inter. Buone notizie per Palladino che ha potuto lavorare con il gruppo quasi al completo: gli unici assenti sono stati Mitchel Bakker, alla prese con l'infortunio al ginocchio che lo tiene ai box da tempo, Berat Djimsiti e Raoul Bellanova. Di seguito il comunicato del club: 

"In vista della sfida di campionato contro l’Inter, questa mattina i nerazzurri hanno proseguito la preparazione al Centro Bortolotti sostenendo una seduta di allenamento mattutina. Domani giornata libera per trascorrere il Natale in famiglia. La ripresa degli allenamenti è fissata per venerdì 26 dicembre con una seduta pomeridiana a Zingonia a porte chiuse".

