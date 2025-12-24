Atalanta, solo tre indisponibili per la sfida con l'Inter

L'Atalanta è scesa anche oggi sui campi di Zingonia in vista della partita di domenica 28 dicembre contro l'Inter. Buone notizie per Palladino che ha potuto lavorare con il gruppo quasi al completo: gli unici assenti sono stati Mitchel Bakker, alla prese con l'infortunio al ginocchio che lo tiene ai box da tempo, Berat Djimsiti e Raoul Bellanova. Di seguito il comunicato del club: