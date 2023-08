Psg, Mbappé reintegrato in prima squadra: "Colloqui positivi"

LA SVOLTA

PSG spuntato senza Mbappé e Neymar: solo 0-0 col Lorient





















© Getty Images 1 di 12 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Clamoroso dietrofront in casa Psg: Kylian Mbappé è stato reintegrato nella prima squadra e si è allenato con i compagni. "Dopo i colloqui molto costruttivi e positivi tra il Psg e Kylian Mbappé prima della partita contro il Lorient, il giocatore è stato reintegrato questa mattina nella formazione della prima squadra", si legge nel comunicato del club parigino. L'attaccante era stato escluso dai convocati per il debutto in Ligue 1 al Parco dei Principi poi la svolta con la sua presenza in tribuna e la ripresa dei contatti per mettere fine al braccio di ferro tra lui e il club.

"Spero che il club e Mbappè trovino un accordo", aveva detto il tecnico del Psg Luis Enrique alla vigilia della prima uscita in campionato in merito al futuro del centravanti francese. "Questa situazione è già esistita. Una soluzione positiva era stata trovata con il club prima del mio arrivo. Vi ricordo la filosofia del club, che è al di sopra di ogni altra cosa".



Mbappé era stato escluso dalla tournée in Giappone e Corea, schierato una sola volta in amichevole contro il Le Havre (2-0), contro il quale aveva anche segnato e ora si stava allenando da solo dopo la decisione di far scadere l'opzione di rinnovo a fine luglio per andare via a zero a giugno 2024, direzione Real Madrid. La dura presa di posizione del Psg aveva portato a far rimuovere la sua immagine dal Parco dei Principi. Inoltre la sua maglia non è più in vendita nello store fisico del club. Il presidente del Psg Nasser al-Khelaïfi è atteso al centro di allenamento di Poissy, dove dovrebbe incontrare di nuovo Mbappé e discutere con lui.