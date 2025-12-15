Da Bartesaghi a Zaniolo, consigli azzurri per Gattuso

È la stessa fiducia che è sembrata mancare negli scorsi anni a Nicolò Zaniolo ma che ora il 26enne ragazzo di Massa Carrara sta strameritando a Udine. Ex ragazzo prodigio ma inesploso e poi ridimensionato da un infortunio al ginocchio, sta rifiorendo in Friuli. Si è messo alle spalle tutte le critiche per il comportamento spesso eccessivo fuori dal campo, ed è tornato più forte di prima. Lo scorso anno, tra l'altro, a riprova di una ritrovata serenità è tornato insieme alla madre del figlio avuto nel 2020 (ed è in attesa del secondo). Zaniolo in Nazionale ci è già stato, anzi proprio da lui ci si aspettava quel guizzo che è spesso mancato agli Azzurri per puntare quantomeno alla qualificazione diretta ai Mondiali. Stavolta però sono in tanti a sperare che Gattuso lo convochi. L'ex di Roma, Galatasaray, Aston Villa, Atalanta, Fiorentina - tanti trasferimenti in una carriera relativamente breve - sta trascinando l'Udinese: quattro gol in campionato e tante prestazioni da migliore in campo come quella contro il Napoli.