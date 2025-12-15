Logo SportMediaset

Calcio
NAZIONALE

Da Bartesaghi a Zaniolo, consigli azzurri per Gattuso

Dal campionato arrivano buone notizie per il ct in vista del playoff contro l'Irlanda del Nord, anche Scamacca e Palestra si candidano

di Redazione
15 Dic 2025 - 17:16

Sarà la suggestione o la voglia di indossare la maglia azzurra in vista della agognata qualificazione ai Mondiali, fatto sta che nelle ultime settimane la Serie A qualche suggerimento lo sta dando. Un gruppo di giocatori sta lanciando messaggi in chiave azzurra al ct Rino Gattuso: "Hey mister, ci sono anche io". E sicuramente l'allenatore dell'Italia, vista anche la penuria di campioni, i nomi li ha già segnati sul suo taccuino.

L'ultimo ad aver fatto accendere i riflettori sulle proprie giocate è Davide Bartesaghi: difensore esterno con una particolare capacità di proiettarsi in avanti, ha scelto una doppietta a San Siro con la maglia del suo Milan per presentarsi bene al ct e al grande pubblico. Ha solo 20 anni e margini di crescita ancora ampi. In tanti sono pronti a scommettere sul suo talento, in primis Max Allegri. Il tecnico toscano che ha allenato molti campioni gli ha dato fiducia. E Bartesaghi lo sta ripagando al meglio. 

Gennaro Gattuso (Italia) - Gattuso è il ct della nazionale italiana che ha chiuso il suo girone di qualificazione al secondo posto, dietro la Norvegia, e dunque affronterà la fase dei playoff per avere la speranza di approdare al Mondiale 2026.

La Serie A cambia orario per favorire la Nazionale, ma davvero 45 min. ci manderanno al Mondiale?

La Serie A cambia orario per favorire la Nazionale, ma davvero 45 min. ci manderanno al Mondiale?

È la stessa fiducia che è sembrata mancare negli scorsi anni a Nicolò Zaniolo ma che ora il 26enne ragazzo di Massa Carrara sta strameritando a Udine. Ex ragazzo prodigio ma inesploso e poi ridimensionato da un infortunio al ginocchio, sta rifiorendo in Friuli. Si è messo alle spalle tutte le critiche per il comportamento spesso eccessivo fuori dal campo, ed è tornato più forte di prima. Lo scorso anno, tra l'altro, a riprova di una ritrovata serenità è tornato insieme alla madre del figlio avuto nel 2020 (ed è in attesa del secondo). Zaniolo in Nazionale ci è già stato, anzi proprio da lui ci si aspettava quel guizzo che è spesso mancato agli Azzurri per puntare quantomeno alla qualificazione diretta ai Mondiali. Stavolta però sono in tanti a sperare che Gattuso lo convochi. L'ex di Roma, Galatasaray, Aston Villa, Atalanta, Fiorentina - tanti trasferimenti in una carriera relativamente breve - sta trascinando l'Udinese: quattro gol in campionato e tante prestazioni da migliore in campo come quella contro il Napoli.

Una parabola simile per Gianluca Scamacca. Dopo l'infortunio al ginocchio sinistro del 2024 sembrava non riuscire più a confermarsi su livelli alti. Invece, il 26enne attaccante dell'Atalanta è rinato anche grazie a coach Palladino: cinque gol in A, quattro nelle ultime tre partite. È il bomber del momento.

Scuola Atalanta anche per Marco Palestra. Ora è in prestito a Cagliari dove, a 20 anni, gioca titolare fisso. Ha fatto tutta la trafila delle Nazionali ma quest'anno ha cifre impressionanti: il difensore con il maggior numero di dribbling riusciti (23) e falli subiti (35) in Serie A; il terzo per assist (4) alle spalle di Dimarco ed Holm. Uno come lui in Nazionale farebbe davvero comodo. Gattuso, per una volta, ha possibilità di scegliere.

