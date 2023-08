Nazionale, Mancini rompe il silenzio: "Dimissioni sono state una scelta personale"

LE PAROLE

L'ex commissario tecnico azzurro affida ai social il proprio pensiero dopo l'addio alla Nazionale

Roberto Mancini non ci ha messo tanto a chiarire le cose dopo l'addio a sorpresa alla Nazionale azzurra. A poche ore dalla notizia delle sue dimissioni dal ruolo di commissario tecnico, infatti, l'ex allenatore dell'Italia ha voluto fare chiarezza sui social ringraziando la Figc per il percorso ricco di sorrisi, ma anche di qualche delusione, in questi cinque anni: "Le dimissioni da CT della Nazionale sono state una mia scelta personale. Ringrazio il Presidente Gabriele Gravina per la fiducia, insieme a tutti i membri della FIGC".

Un pensiero anche per chi, in questi anni, ha permesso di raggiungere traguardi importanti come la conquista dell'Europeo nell'estate 2021, con Mancini che ha condiviso su Instagram proprio la foto del trionfo azzurro a Wembley per salutare tutti: "Saluto e ringrazio tutti i miei giocatori e tifosi che mi hanno accompagnato in questi 5 anni. Porterò sempre nel cuore la straordinaria vittoria dell'Europeo 2020. È stato un onore". Vedi anche nazionale Dal taglio dei collaboratori, alla voglia di un club: i motivi dell'addio di Mancini

E intanto su Mancini punterebbe forte l'Arabia Saudita. L'ex ct azzurro avrebbe sul tavolo una super proposta proveniente dalla Nazionale araba, alla ricerca di un CT dopo il trasferimento di Renard alla Nazionale femminile. La Federcalcio araba avrebbe proposto a Mancini un super contratto da 60 milioni a stagione per progettare il prossimo futuro, dai giochi asiatici al Mondiale 2026, per arrivare infine alla Vision 2030, sperando che il Mondiale sia appunto assegnato ai sauditi. Dall'Arabia ci sono già alcuni organi di stampa che danno il suo arrivo come ufficiale, anche se sui media della Nazionale araba non c’è ancora nessun comunicato.