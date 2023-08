Da Spalletti a Conte passando per Cannavaro: i candidati per il ruolo di ct

NAZIONALE

L'ex tecnico del Napoli è il nome più verosimile, Conte sarebbe un ritorno clamoroso, ma possono esserci anche inserimenti a sorpresa

Chi può essere il sostituto di Roberto Mancini? Si va per ragionamenti logici. Non può essere “uno qualunque” vista l’importanza del ruolo e la necessità di rialzare la testa dopo i due Mondiali non disputati. Deve essere un personaggio di carisma, possibilmente di esperienza. Al momento i nomi sono quelli di Spalletti e Conte, aggiungendo Allegri (ma dovrebbe lasciare la Juve) più Cannavaro, Gattuso, De Rossi.

Vedi anche juventus Allegri ha deciso: dopo la Juve andrà ad allenare la Nazionale Il primo nome che viene naturalmente in mente è quello di Luciano Spalletti. È il tecnico campione d’Italia in carica, capace di riportare il Napoli ai vertici del calcio italiano dopo tre decenni. In passato ha ammesso di essere abbastanza affascinato dall’idea di fare il CT. Attualmente è totalmente libero dopo aver risolto il rapporto con il Napoli e durante la sua lunga estate fatta di premiazioni e festeggiamenti ha ammesso che il calcio gli manca già. Potrebbe essere in attesa di una chiamata.

Nella tipologia di Spalletti c’è anche Antonio Conte. Ha chiuso con largo anticipo sulla scadenza naturale il suo rapporto con il Tottenham, è stato accostato a Inter e Juventus senza mai arrivare a vere trattative. Soprattutto, ha già svolto il compito di CT azzurro con ottimo profitto prima di tentare l’avventura in Premier League. Viene da un lungo periodo di stipendi molto elevati ma dalla cerchia dei suoi amici sono uscite voci che lo danno disposto ad accontentarsi di cifre più alla portata eventuale della Federazione. Vedi anche Cagliari Ranieri: "Ho Cagliari dentro, smetterò qui. Questo è il posto giusto, dove tutto è iniziato"

Si è parlato recentemente anche di una suggestione Allegri, che era stata ipotizzata per il 2024, dopo l’Europeo. Certo adesso sarebbe molto complicata da anticipare, per l’alto valore del contratto con la Juve (7,5 milioni più bonus) e per il particolare periodo in cui tutto questo sta avvenendo. Di sicuro la Juventus potrebbe correre ai ripari, avendo da tempo individuato in Igor Tudor il possibile successore di Allegri.

Restano poi tre possibili sorprese, tre ex giocatori che un Mondiale l’hanno già vinto, nel 2006, e che poi nella carriera da allenatori non hanno avuto lo stesso impatto. Il primo è Fabio Cannavaro, che ha avuto esperienze in panchina in Cina prima e nel Benevento poi, e che da molti anni è sotto osservazione da parte degli ambienti federali per un possibile incarico. Il secondo è Daniele De Rossi, ancora agli albori della sua carriera da tecnico. E poi ci sarebbe Rino Gattuso, che ha lasciato il Valencia a stagione in corsa e che comunque potrebbe avere le caratteristiche giuste per il ruolo. E poi… e poi potrebbe esserci il colpo “davvero” a sorpresa.