Malagò: "Credo di essere capace per questo ruolo. Allegri ct? Non so nemmeno se mi candido"

"Non sono preoccupato del risultato elettorale del 22 giugno. C'è una competizione, la partita va giocata. Quello su cui sto riflettendo, per dare un apporto vincente, è come migliorare la parte sportiva. Io non mi sono candidato, né mi sono autocandidato, anche perché non ho una componente. Di conseguenza credo di saper parlare alle persone, poi so che c'è chi non mi ama. Ma se c'è qualcuno che ha buone relazioni sono io. Va sostituita la parola compromesso con quella credibilità", ha aggiunto. E ancora: "Dopo aver incontrato le componenti sarà importante incontrare anche il ministro Abodi, ma se le altre componenti non saranno d'accordo ringrazierò e mi farò da parte".