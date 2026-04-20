Gheorghe Hagi è il nuovo ct della Romania

20 Apr 2026 - 16:29
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Gheorghe Hagi è il nuovo commissario tecnico della Romania. Sessantuno anni è il successore di Mircea Lucescu, scomparso lo scorso 7 aprile a 80 anni: considerato il più forte giocatore romeno di tutti i tempi (ha vestito le maglie di Real Madrid, Barcellona, Galatasaray, Steaua Bucarest e in Italia del Brescia), per Hagi si tratta di un ritorno sulla panchina della nazionale del suo Paese, dopo una parentesi nel 2001, quando fallì la qualificazione ai Mondiali 2002. L'ex stella del Barça, che ha firmato un contratto quadriennale, ha definito il ruolo "un onore, una grande responsabilità", ma anche una "grande sfida" per riportare il sorriso sui volti dei tifosi. "Il nostro obiettivo è qualificarci per gli Europei del 2028" ha sottolineato il Maradona dei Carpazi. A più di vent'anni dalla sua prima esperienza, durata meno di tre mesi, l'ex giocatore ci riprova: "Allora ero giovane e impulsivo. Ora sono diverso. Più esperto, più maturo come allenatore sotto ogni aspetto". Succede a Lucescu, esonerato all'inizio di aprile e morto cinque giorni più tardi per un attacco cardiaco. Lucescu fece esordire Hagi in nazionale a soli 18 anni e gli diede la fascia di capitano a 20. Hagi ha disputato 124 partite con la Nazionale e ha guidato la sua squadra ai quarti di finale dei Mondiali del 1994. La Romania non è riuscita a qualificarsi per il torneo iridato del 2026 dopo la sconfitta per 1-0 contro la Turchia nelle semifinali dei playoff e manca dai mondiali dal 1998. "Cercheremo di essere i migliori. Potrebbe sembrare difficile, ma sapete che mi piace pormi obiettivi piuttosto ambiziosi. Adoro vincere", ha concluso Hagi. (ANSA).

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