L'INTERVISTA

Gravina a Le Iene: "Amareggiato, quanto fatto non poteva essere migliorato"

Il presidente dimissionario della Figc si sfoga: "Purtroppo produciamo talenti ma non vengono utilizzati, abbiamo il 70% di stranieri e solo il 30% di giocatori selezionabili"

15 Apr 2026 - 17:30
videovideo

"Mi sento amareggiato per non aver dato ai nostri tifosi un risultato che meritavano e soprattutto per non aver scelto prima di andare via nel momento in cui mi sono reso conto che tutto quello che è stato fatto non poteva essere migliorato". Così il presidente dimissionario della Figc, Gabriele Gravina, in una intervista rilasciata a 'Le Iene', in onda questa sera su Italia 1. "Quello che non posso accettare è che qualcuno si permetta a ogni livello di definirmi indegno - ha proseguito - Cosa è stato fatto? Delle cose molto interessanti sotto il profilo dell'equilibrio economico-finanziario, sotto la presidenza Gravina è arrivata la co-assegnazione di Euro2032, il terzo evento sportivo più seguito al mondo. La gente forse ha dimenticato il lavoro straordinario che è stato fatto: dopo 53 anni abbiamo vinto l'Europeo, l'Under 17 ha vinto per la prima volta gli Europei".

Leggi anche
Gabriele Gravina

Le verità di Gravina: "Della Nazionale non frega a nessuno. Io recluso dopo la Bosnia"

L'Italia però ha mancato la qualificazione al Mondiale per la terza volta di fila. "Purtroppo produciamo talenti ma non vengono utilizzati, abbiamo il 70% di stranieri e solo il 30% di giocatori selezionabili - ha aggiunto - Le nostre società sono aziende e rispondono all'economia di mercato. Non si può pensare di obbligarle ad adottare scelte imprenditoriali differenti. Si può lavorare a livello culturale, attivando meccanismi di incentivi, altrimenti non c'è possibilità di intervento".

Infine Gravina è tornato a parlare delle polemiche scoppiate per la sua affermazione, al termine della partita con la Bosnia, sugli altri sport definiti "dilettantistici". "La distinzione era a livello di regolamento, di norme che dispongono l'obbligatorietà dei giovani in campo selezionabili, per il professionismo non è consentito - ha concluso - . Ammiro il lavoro degli atleti di altre discipline, il loro sacrificio, i loro risultati, non volevo mortificare nè offendere nessuno".

Leggi anche
Andrea Abodi

Abodi avvisa il calcio: "Più che i nomi contano i fatti. Gravina? Facile dare colpe alla politica"

gravina
figc

Ultimi video

02:13
Barcellona, altro flop in Champions. Callegari: "Simeone è la criptonite di Flick"

Barcellona, altro flop in Champions. Callegari: "Simeone è la criptonite di Flick"

00:58
DICH VANOLI CONFERENCE LEAGUE

Fiorentina, Vanoli: "Rimonta? Dobbiamo crederci"

02:16
Rabona, gol e magie

Rabona, gol e magie

02:08
Le migliori parate

Le migliori parate dell'ultimo turno di A

03:02
Milan, il punto sul futuro di Allegri

Milan, il punto sul futuro di Allegri

01:25
Roma sempre nel caos

Roma, è sempre caos

01:44
Alisson come un bomber

Alisson come un bomber

01:40
Volata presidenza Figc

La volata per la presidenza Figc

02:46
Spalletti re di Champions

Spalletti re di Champions

01:56
Moviola, i verdetti Aia

Moviola, i verdetti Aia: "Aureliano bocciato al Var"

01:22
Milan, Allegri "morbido"

Milan, Allegri più "morbido"

01:29
Napoli, frenata Conte

Napoli, frenata Conte: fatali le piccole

01:58
Callegari: "Chivu ha più meriti di quelli che gli vengono riconosciuti"

Callegari: "Chivu ha più meriti di quelli che gli vengono riconosciuti"

01:34
Muharemovic ex Juventus

Muharemovic, rimpianto bianconero

02:36
Inter "gol machine"

Inter, "gol machine": record storico in Serie A

02:13
Barcellona, altro flop in Champions. Callegari: "Simeone è la criptonite di Flick"

Barcellona, altro flop in Champions. Callegari: "Simeone è la criptonite di Flick"

I più visti di Nazionale

Massimiliano Allegri

Malagò in Figc penserebbe ad Allegri come nuovo ct: ma il Milan...

Gabriele Gravina

Le verità di Gravina: "Della Nazionale non frega a nessuno. Io recluso dopo la Bosnia"

DICH ALLEGRI SU NAZIONALE DICH

Allegri non spegne le voci: "Io allenatore della Nazionale? Prima decidiamo il presidente"

Malagò e la candidatura: "La sfida della Figc mi affascina. Stupito dalla Serie A"

DICH DE LAURENTIIS SU CALCIO E MALAGO DICH

De Laurentiis: "Malagò al posto di Gravina e Serie A a 16 squadre"

Ruggeri-Zaniolo, rimpianti azzurri? I quattro giorni della rivincita degli esclusi di Gattuso

Calcio ora per ora
Vedi tutti
Paolo Vanoli (Fiorentina): 1 milione di euro a stagione
18:22
Conference: Vanoli, '"Proviamo l'impresa, sognare non costa nulla"
18:22
Napoli, Conte a Poggioreale per una lezione di lavoro e merito: "Dagli errori si riparte"
11. RAPHINHA
15:47
Raphinha si scusa per il gesto con l'Atletico a fine partita: "Gesto fatto in un momento di tensione"
14:44
Falso in bilancio: il processo a De Laurentiis rischia di tornare davanti al gup
RAPHINHA, BARCELLONA
14:09
Raphinha si sfoga nel post Atletico-Barcellona: rischia una squalifica pesante