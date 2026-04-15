Italia, Zaniolo e Ruggeri rispondono all'esclusione: che rivincita contro Milan e Barcellona

Tutto facile col senno di poi, ma le risposte del trequartista dell'Udinese e dell'esterno dell'Atletico Madrid sembrano solo conferme rispetto alle prestazioni degli ultimi mesi. Se l'ormai ex Ct avesse guardato solo allo stato di forma, difficilmente Zaniolo e Ruggeri sarebbero stati esclusi dalle partite contro Irlanda del Nord e Bosnia. Invece, la voglia di puntare sul gruppo azzurro consolidato nei mesi precedenti ha privato la Nazionale di due giocatori che avrebbero potuto dare un contributo significativo.