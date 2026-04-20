Lega Serie A, Simonelli: "Malagò? Dopo incontro oggi società a favore sono 19 e mezza"

"Posso dire che dopo l'incontro di oggi le società" a favore di Giovanni Malagò "sono passate da 19 a 19 e mezza, 19 e 3/4. Questo mi sembra una ulteriore testimonianza positiva". Così il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli al termine dell'incontro con Giovanni Malagò per una sua possibile candidatura a presidente della Figc, con chiaro riferimento alla Lazio del presidente Claudio Lotito inizialmente contraria alla candidatura Malagò almeno prima di conoscerne il programma. "E' stata una conversazione molto pacata per fare il punto sulle diverse esigenze dei vari club e le idee che Giovanni cercherà di portare avanti. Per lui, un 'in bocca al lupo' a nome del calcio italiano", ha aggiunto Simonelli.