Bernardeschi ringrazia lo Stadium: "È stato speciale. Vi porto nel cuore"

La serata si è conclusa come peggio non sarebbe potuta andare: Bologna sconfitto nettamente e pure un infortunio che ha messo fine alla sua partita dopo nemmeno 10 minuti. Il giorno dopo però, Federico Bernardeschi ci ha tenuto a ringraziare tutti i tifosi della Juventus che, al momento del suo ingresso in campo, l'hanno omaggiato con tanti applausi. L'ex bianconero ha condiviso sui suoi social un messaggio toccante: "Quello che mi avete fatto vivere ieri sera è indescrivibile. Il calore e l'affetto che mi avete regalato lo porterò per sempre nel cuore, come porterò nel cuore ognuno di voi. Tornare dopo tanti anni è stato qualcosa di speciale, ma è come se non fossi mai andato via, siete una parte fondamentale del mio percorso e per questo non smetterò mai di ringraziarvi. Grazie di cuore a ognuno di voi"