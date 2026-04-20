A Napoli torna il Red Bull King D'o Rione

L’edizione 2026 segna un salto di scala importante: dalle 16 squadre dello scorso anno si passa a un numero che punta a toccare le 200 squadre partecipanti, pronte a rappresentare i propri quartieri in un format che unisce competizione sportiva, creatività e tifo organizzato.



Red Bull King d’o Rione affonda le sue radici nella tradizione della “Tedesca Napoletana”, storico gioco di strada che ha animato generazioni di giovani nei vicoli della città. Un’eredità culturale che oggi viene reinterpretata in chiave contemporanea, mantenendo intatti i suoi valori fondamentali: gioco, tecnica e spettacolo.

Tre i pilastri su cui si fonda il torneo: i giovani calciatori, chiamati a rappresentare il proprio rione, la rievocazione della tradizione calcistica napoletana, e la tifoseria, parte integrante e decisiva della competizione.

Il torneo si apre con una fase a gironi distribuita in diversi campi della città, per poi entrare nella fase a eliminazione diretta che condurrà alla finale. Le prime due squadre di ogni girone accederanno alla fase conclusiva, dove verrà decretato il vero re del quartiere.



Tra le principali novità dell’edizione 2026, anche un aggiornamento del format di gioco: si scende in campo con 4 giocatori più 1 riserva, senza portiere, per rendere il ritmo ancora più dinamico e spettacolare.

Le partite, della durata di 10 minuti, hanno un sistema di punteggio distintivo che premia la qualità tecnica: un calcio di strada vivace in cui contano tecnica, creatività e spettacolo. Ogni gesto ha un valore diverso, dai gol “classici” fino alle acrobazie più spettacolari, con la possibilità di chiudere la partita in anticipo grazie alla “torretta”, quando tutti i giocatori toccano la palla al volo prima della rete.

Confermate le regole iconiche, come gli shootout ai rigori con partenza da centrocampo e 10 secondi per concludere e l’interpretazione creativa delle punizioni, sempre indirette e orientate allo spettacolo.



Il torneo prenderà vita attraverso una serie di appuntamenti di qualificazione nei quartieri della città: