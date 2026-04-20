Bartesaghi: "Allegri fondamentale per la mia crescita"

Il difensore del Milan a margine della consegna dei premi Mcl-Ussi-Entel "Inside the Sport 2026" a Coverciano: "Dobbiamo difendere questo posto: Champions nostro obiettivo"

20 Apr 2026 - 17:44
01:24 
videovideo

Ci racconti le motivazioni per questo secondo posto?
"Certo è importantissimo, stiamo facendo una bella stagione ma non basta, perché mancano ancora tante partite, sono tutte fondamentali. Siamo concentrati su queste partite che mancano e vogliamo fare il meglio possibile per portare a casa più punti ma soprattutto raggiungere il nostro obiettivo che è in questo momento la Champions". 

Quanto è stato importante per te Allegri?
"È stato fondamentale, importantissimo, lui e il suo staff, perché ho sempre ricevuto tantissima fiducia anche nei periodi in cui ero un po' in difficoltà. Mi ha sempre dato fiducia come me ne ha data la squadra, quindi ne sono molto contento". 

In Italia si crede davvero ai giovani?
"Si, perché ci sono tanti prospetti giovani interessanti. Poi bisogna lavorare anno dopo anno".

Ci sta ripartire da Baldini?
"Gli faccio un in bocca al lupo perché ho avuto la fortuna di lavorare con lui. Vediamo se a giugno ci sarà una possibile convocazione". 

I tre terzini a cui ti ispiri di più
"Theo Hernandez, che era con me fino a qualche mese fa. Spinazzola ed anche un po' Palestra, perché credo che anche lui sta dimostrando tanto e gli voglio bene". 

Le caretteristiche che ruberesti a Palestra?
"L'1 vs 1 e il dribbling". 

Pensi di poter ripercorrere quello che ha fatto Theo al Milan?
"Certamente è un sogno, difficile, perché ha dato tanto per la maglia e ha dato molto. Però credo che io sono molto focalizzato sulla mia carriera e su quello che vorrò fare io". 

Leggi anche
DICH ALLEGRI IN MIX POST MIL-COMO 18/2 DICH

Allegri e l'ipotesi Nazionale: "Non ho ricevuto chiamate, la mia testa è solo sul Milan. Bel gioco? Conta altro"

Ultimi video

02:29
DICH PALESTRA COVERCIANO 20/4 DICH

Palestra: "Io al posto di Dumfries? Penso alla salvezza del Cagliari, poi ci sarà tempo"

06:07
Ludi: "Con il mio Como vogliamo sognare ancora"

Ludi: "Con il mio Como vogliamo sognare ancora"

06:45
DICH PROCURATORE MARIO GIUFFREDI COVERCIANO 20/4 DICH

Mario Giuffredi: "Per Pio Esposito non si parla di mercato"

02:05
DICH GROSSO COVERCIANO 20/4 DICH

Grosso: "Orgoglioso del mio Sassuolo"

01:40
SRV RULLO MILAN RABIOT PUNTA... LA JUVE 20/4 SRV

Milan, Rabiot punta la 'sua' Juve: l'uomo in più di Allegri

01:24
DICH BARTESAGHI COVERCIANO 20/4 DICH

Bartesaghi: "Allegri fondamentale per me. Theo un idolo, a Palestra vorrei rubare una cosa"

01:50
SRV RULLO JUVE "ESULTA" CON THURAM 20/4 (MUSICATO) SRV

La Juventus 'esulta' con Thuram: il nuovo leader dello spogliatoio

01:48
SRV RULLO JUVE SPALLETTI NUMERI "CHAMPIONS" 20/4 SRV

Juventus, i numeri di Spalletti: Mister Champions League

01:27
SRV ok RULLO INTER VIGILIA COMO 20/04 SRV

Inter, Chivu vuole il 'doblete' e pensa a Bonny con Thuram

01:53
DICH MALAGO' CANDIDATO FIGC 2 20/4 DICH

Malagò: "Allegri ct? Non so neanche se mi candido..."

01:36
DICH MALAGO' CANDIDATO FIGC 1 20/4 DICH

Malagò: "Se fossimo ai Mondiali non sarei qui, ma mi sento abbastanza capace per il ruolo"

02:07
DICH LORENZO PELLEGRINI COVERCIANO 20/4 DICH OK

Lorenzo Pellegrini: "Gasperini è più carico di prima"

01:59
DICH ROBERTO MANCINI COVERCIANO 20/4 DICH

Mancini a Coverciano: "Nazionale? Sono qui per altro"

02:40
DICH AUSILIO COVERCIANO SU INTER 20/4 DICH

Ausilio: "Credevamo tantissimo in Chivu, i risultati parlano per lui"

01:16
DICH ORSOLINI COVERCIANO 20/4 DICH

Orsolini: "Crisi del calcio italiano? I talenti ci sono, bisogna farli giocare"

02:29
DICH PALESTRA COVERCIANO 20/4 DICH

Palestra: "Io al posto di Dumfries? Penso alla salvezza del Cagliari, poi ci sarà tempo"

I più visti di Calcio

Manninger, le terribili foto dell'incidente: indagine per chiarire i dubbi della dinamica

DICH CARLOS AUGUSTO DA MIX SAN SIRO DICH

Carlos Augusto: "Mancano ancora cinque partite, dobbiamo fare del nostro meglio"

DICH GABBIA DA MIX POST VERONA-MILAN DICH

Gabbia: "Fondamentale portare a casa i tre punti"

DICH ALLEGRI DA MIX POST VERONA-MILAN DICH

Allegri: "Vittoria importante in vista della Juve. Quota Champions si è abbassata"

Ballottaggio per Yildiz

Juve, le condizioni di Yildiz per la missione Champions

Marotta esalta Chivu

Marotta esalta Chivu