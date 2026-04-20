Mancini: "Di nuovo in Nazionale? Ogni tanto il telefono squilla"

20 Apr 2026 - 16:17
Roberto Mancini © Getty Images

Roberto Mancini © Getty Images

L’ex ct dell’Italia Roberto Mancini, ha parlato della possibilità di tornare in panchina come selezionatore a margine dell'evento "Inside the Sport 2026", promosso da USSI e MCL a Coverciano: "Ci sono momenti in cui le cose vanno bene e siamo tutti felici, ma questo fa parte dello sport. Si può vincere e si può perdere. A volte succedono delle cose incredibili, è il calcio. Bisogna rimboccarsi le maniche e continuare a lavorare. Devo finire la stagione con l’Al Sadd, qualche volta il telefono squilla. I miei figli per esempio mi chiamano. Tornare come commissario tecnico? Sono qui per il premio, non per parlare di altro. Malagò è la persona giusta per il calcio italiano? Questo non lo so".
Un aspetto da cui ricominciare, secondo l'allenatore, è la rosa della Nazionale: "Qualcosa di buono era stato fatto, l'Italia avrà giocatori bravi per risollevarsi in futuro. Lo stesso discorso vale per le squadre di club".

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