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Palestra: "Io al posto di Dumfries? Penso alla salvezza del Cagliari, poi ci sarà tempo"

L'esterno milanese accostato a top club come Inter e Barcellona, rimanda ogni decisione

20 Apr 2026 - 15:21
02:29 
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Il suo nome viene accostato a top club come Inter e Barcellona, ma per ora Marco Palestra sembra pensare solo alla salvezza del Cagliari. Poi, in estate, deciderà con l'Atalanta, suo club di appartenenza, cosa succederà in futuro. “Io al posto di Dumfries? Penso solo al Cagliari e alla salvezza del Cagliari. Se lo meritano i nostri tifosi. Poi ci sarà tempo per il resto”, ha detto l'esterno milanese a Coverciano in occasione dell'evento "Inside the Sport".

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