Leonardo, brasiliano dal cuore italiano: un manager poliglotta dalla straordinaria visione strategica

Nato nel 1969, Leonardo non è mai stato il classico calciatore brasiliano tutto dribbling e indolenza. Fin dai suoi esordi nel Flamengo a soli 17 anni, al fianco del suo idolo Zico, mette in mostra un'intelligenza tattica fuori dal comune. Terzino sinistro d'assalto, esterno di centrocampo, trequartista: gioca ovunque la squadra abbia bisogno di fosforo e qualità. La sua carriera è un viaggio transoceanico: vince con il San Paolo di Telê Santana, sperimenta la Liga spagnola con il Valencia e diventa un pioniere in Giappone con i Kashima Antlers, dove contribuisce a rendere popolare il calcio nel Sol Levante. Poi l'approdo in Europa che più conta: una stagione da protagonista al Paris Saint-Germain e, nel 1997, il Milan. In rossonero vince lo scudetto del Centenario nel 1999 con i suoi inserimenti eleganti e i suoi gol pesanti. Poi le due nuove esperienze in Brasile con il San Paolo e il Flamengo prima del ritorno nel 2003 al Milan.