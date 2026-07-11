NAZIONALE

Italia, Maldini ha detto sì al ruolo di direttore tecnico

L'annuncio della Figc: al fianco dell'ex milanista ci sarà Leonardo come suo consigliere. Ora il ct con Mancini in pole

11 Lug 2026 - 21:18
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Il weekend doveva essere decisivo e alla fine lo è stato. La Nazionale ha finalmente il suo nuovo direttore tecnico perché Paolo Maldini ha accettato la proposta avanzatagli dal neo presidente della Figc, Giovanni Malagò. Al fianco dell'ex difensore e dirigente del Milan ci sarà un altro grande ex rossonero come il brasiliano Leonardo, uomo di fiducia di Maldini, con il ruolo di consigliere. L'accordo ha la durata di quattro anni.

"Con soddisfazione il Presidente della FIGC, Giovanni Malagò, annuncia che Paolo Maldini ha accettato l’incarico di Direttore Tecnico della Federazione. Paolo Maldini svolgerà tale compito unitamente a Leonardo nella qualità di Advisor. A Paolo Maldini Giovanni Malagò affiderà anche la presidenza del Club Italia", la nota della Federcalcio.

Leggi anche

Malagò sul nuovo ct: "Corsa a due? Mica tanto... ". Poi su Maldini: "Ha i requisiti che si aspettano gli italiani"

Adesso attesa per il ct

 Il primo compito di Maldini e Lonardo sarà quello di affidare l'incarico di commissario tecnico degli Azzurri a uno tra Roberto Mancini e Antonio Conte. Il primo pare essere il grande favorito, ma ormai per l'annuncio dovrebbe essere solo questione di giorni.

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