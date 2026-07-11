Italia, Maldini ha detto sì al ruolo di direttore tecnico

Il weekend doveva essere decisivo e alla fine lo è stato. La Nazionale ha finalmente il suo nuovo direttore tecnico perché Paolo Maldini ha accettato la proposta avanzatagli dal neo presidente della Figc, Giovanni Malagò. Al fianco dell'ex difensore e dirigente del Milan ci sarà un altro grande ex rossonero come il brasiliano Leonardo, uomo di fiducia di Maldini, con il ruolo di consigliere. L'accordo ha la durata di quattro anni.