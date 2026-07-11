Attenti a quei due, Maldini e Leonardo coppia vincente: dal campo alla scrivania, dal Milan all'Italia

Ancora assieme, ancora loro due: Paolo Maldini e Leonardo. Dal Milan, come compagni di squadra prima e dirigenti poi, alla Nazionale. Oggi il primo direttore tecnico e presidente del Club Italia, il secondo come advisor, suo braccio destro e consigliere. Assieme hanno condiviso un lunghissimo percorso professionale in rossonero, incrociandosi in due vesti differenti. In campo hanno giocato fianco a fianco nel Milan per quattro stagioni, una prima esperienza dal 1997 al 2001, anni in cui hanno vinto lo scudetto del centenario e poi ancora nella stagione 2002/2003, anno in cui il brasiliano era tornato per una breve parentesi dopo le esperienze al San Paolo e al Flamengo e Maldini era il capitano della squadra.