NAZIONALE

Attenti a quei due, Maldini e Leonardo coppia vincente: dal campo alla scrivania, dal Milan all'Italia

Assieme prima da giocatori e poi come dirigenti in rossonero: ora il lavoro con la Nazionale

11 Lug 2026 - 21:42
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Ancora assieme, ancora loro due: Paolo Maldini e Leonardo. Dal Milan, come compagni di squadra prima e dirigenti poi, alla Nazionale. Oggi il primo direttore tecnico e presidente del Club Italia, il secondo come advisor, suo braccio destro e consigliere. Assieme hanno condiviso un lunghissimo percorso professionale in rossonero, incrociandosi in due vesti differenti. In campo hanno giocato fianco a fianco nel Milan per quattro stagioni, una prima esperienza dal 1997 al 2001, anni in cui hanno vinto lo scudetto del centenario e poi ancora nella stagione 2002/2003, anno in cui il brasiliano era tornato per una breve parentesi dopo le esperienze al San Paolo e al Flamengo e Maldini era il capitano della squadra.

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Percorsi che poi, tra campo e scrivanie, si erano divisi per ricomporsi una seconda volta nell'estate del 2018, con il passaggio del Milan al fondo Elliott. Leonardo fu allora nominato Direttore Generale dell'area tecnico-sportiva del club e pochi giorni dopo volle fortemente Paolo al suo fianco, rientrato finalmente in società come Direttore dello Sviluppo Strategico dell'area sportiva. Un lavoro in piena sinergia nella gestione del mercato e della squadra per l'intera stagione 2018/2019, fino alle dimissioni del brasiliano nel maggio 2019.

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Oggi, dunque, la reunion sotto il segno dell'azzurro Italia: una coppia affiatata e vincente cui è affidata, assieme al prossimo ct che essi stessi sceglieranno assieme al presidente federale Malagò, la rinascita della nostra Nazionale.

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