Italia U21, Baldini tiene alta la concentrazione: "Non esiste turnover, non possiamo sbagliare prestazione"

Al 'Giovanni Zini' di Cremona arriva l'Armenia e l'esito potrebbe sembrare già scritto a favore dell'Under 21 azzurra. In tre partite l'ultima del gruppo E non ha ancora raccolto un punto nelle qualificazioni all'Europeo del 2027, ha segnato solo una rete e ne ha subite nove. E' il terzo confronto diretto ed anche i precedenti parlano a senso unico: l'Italia ha vinto entrambe le partite nelle qualificazioni 2021. E però, mister Silvio Baldini ha voluto mettere in guardia i suoi "ragazzi straordinari" dalla tentazione non dare il giusto peso ad una sfida da vincere per proseguire il cammino che li ha portati in vetta al girone a punteggio pieno insieme alla Polonia, che però ha una migliore differenza reti. "La squadra si è preparata benissimo - ha detto in conferenza stampa -. Abbiamo un gruppo di ragazzi fortissimi e straordinari. Sono maturi e allo stesso tempo consapevoli che per raggiungere certi traguardi bisogna metterci dedizione e passione".