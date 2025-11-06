Ricci si prende il Milan e Gattuso lo premia: convocato per Moldavia e Norvegia

Dopo un inizio di stagione altalenante, Samuele Ricci sta vivendo un momento decisamente positivo con la maglia del Milan. L'ex centrocampista del Torino, complice l'infortunio di Adrien Rabiot (che dovrebbe tornare tra Parma e Inter) e l'assenza di Jashari (tornato tra i convocati con la Roma), ha ritrovato minuti e fiducia, giocando titolare nelle ultime quattro partite dei rossoneri in Serie A. Una vera e propria svolta dopo gli spiccioli contro Lecce, Bologna e Udinese con in mezzo pure le panchine contro Cremonese, Napoli e Juventus mentre in Coppa Italia 66' contro il Bari e 45' contro il Lecce.