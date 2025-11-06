Logo SportMediaset

Seguici anche su

Calcio
Milan
il regista

Ricci si prende il Milan e Gattuso lo premia: convocato per Moldavia e Norvegia

Dopo un inizio difficile, e aiutato dall'infortunio di Rabiot, l'ex Torino sta diventando sempre più centrale nel Milan. Gattuso lo convocherà

di Stefano Fiore
06 Nov 2025 - 10:24

Dopo un inizio di stagione altalenante, Samuele Ricci sta vivendo un momento decisamente positivo con la maglia del Milan. L'ex centrocampista del Torino, complice l'infortunio di Adrien Rabiot (che dovrebbe tornare tra Parma e Inter) e l'assenza di Jashari (tornato tra i convocati con la Roma), ha ritrovato minuti e fiducia, giocando titolare nelle ultime quattro partite dei rossoneri in Serie A. Una vera e propria svolta dopo gli spiccioli contro Lecce, Bologna e Udinese con in mezzo pure le panchine contro Cremonese, Napoli e Juventus mentre in Coppa Italia 66' contro il Bari e 45' contro il Lecce.

Ricci sarà convocato in Nazionale

Ricci è già tra i pre-convocati del ct Gattuso in vista delle sfide contro Moldova e Norvegia, decisive per confermare il secondo posto nel girone di qualificazione ai Mondiali 2026, con ottime probabilità di essere confermato nella lista finale. Il giusto premio per il lavoro e l'impegno dimostrato da Ricci, che aveva bisogno del giusto tempo per metabolizzare il passaggio dal Torino al Milan.

Samuele Ricci, le presenze azzurre

Per Ricci, 10 presenze nella Nazionale maggiore (e zero gol) sin qui, l'occasione di vestire nuovamente la maglia azzurra dopo cinque mesi: ultima partita il 2-0 contro la Moldavia (9 giugno 2025) in quella che fu l'ultima e surreale panchina di Spalletti come ct italiano. Gattuso non lo aveva chiamato per i match di ottobre contro Estonia e Israele, questa volta gli darà una chance.

