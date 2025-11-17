Logo SportMediaset

Calcio
qualificazioni mondiali 2026
italia

Gattuso "Chiediamo scusa. Non è che alla prima difficoltà ci mettiamo a fare queste figuracce"

"Oggi per me era una partita importante, poteva aiutarci a fare uno step in più, abbiamo fallito"

17 Nov 2025 - 08:01
00:55 