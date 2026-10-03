NATIONS LEAGUE

Italia-Turchia vale doppio: dai quarti al rischio retrocessione, classifica e scenari

Battendo Montella, gli azzurri cancellerebbero il rischio quarto posto nel girone. L'obiettivo ora sono i quarti, il primo posto potrebbe aiutare anche per Euro 2028

03 Ott 2026 - 12:58
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Dal rischio retrocessione alla speranza quarti di finale, fino al sogno primo posto ancora possibile. La vittoria in Turchia e il pareggio in Francia hanno cambiato le prospettive in Nations League dell'Italia di Roberto Mancini, abbattuta dopo il brutto esordio casalingo contro il Belgio. La nazionale è infatti terza a quota 4 punti, alle spalle di Francia (7) e Belgio (6), ma davanti proprio alla squadra di Montella ferma a 0. 

Italia, cosa succede in caso di vittoria contro la Turchia?

 La gara di ritorno contro la Turchia, lunedì a Bologna, assume ancora più importanza anche in ottica classifica. Con un successo, gli azzurri cancellerebbero definitivamente il rischio ultimo posto nel girone. Non poco, considerato che le due peggiori quarte dei quattro gruppi di Lega A retrocederanno direttamente in Lega B. Le due migliori quarte sfideranno invece una nazionale arrivata seconda nella Lega B negli spareggi. 

Dall'altra parte, nemmeno il terzo posto garantirebbe a priori la permanenza al massimo livello della competizione. Tra le terze, infatti, solo le due migliori resteranno direttamente in Lega A, mentre le due peggiori dovranno invece passare anche in questo caso da uno spareggio contro una delle seconde classificate della Lega B. 

Nations League, cosa succede se l'Italia arriva prima o seconda?

 L'obiettivo degli uomini di Mancini, a questo punto, è quello di inseguire le prime due posizioni. Le prime due classificate di ogni girone di Lega A accedono infatti ai quarti di finale in programma a marzo 2027. Chi vince il gruppo sarà testa di serie e affronterà una seconda classificata di un altro girone, disputando in casa la gara di ritorno. Chi arriva secondo nel proprio gruppo, sfiderà invece la vincitrice di un altro girone e disputerà in casa la sfida d'andata. 

Italia, ecco perché la Nations League può aiutare la strada verso Euro 2028

 Un eventuale primo posto può spianare la strada anche verso gli Europei del 2028. Le vincitrici dei gironi di Nations League meglio posizionate nel ranking, che non avranno ottenuto il pass attraverso le qualificazioni, potranno infatti essere ripescate per i playoff per l'Europeo. Un piano B da evitare con ogni mezzo, ma da tenere in considerazione in caso di clamoroso flop nei gironi verso il 2028. 

Così accadde nella scorsa Nations League, in ottica Mondiali 2026, per Svezia (poi qualificata per il torneo svolto tra Usa, Messico e Canada), Romania, Irlanda del Nord e Macedonia, ripescate nei playoff. Un passo alla volta, la priorità ora è battere la Turchia lunedì per cancellare il pericolo quarto posto

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