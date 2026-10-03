Italia-Turchia vale doppio: dai quarti al rischio retrocessione, classifica e scenari

Dal rischio retrocessione alla speranza quarti di finale, fino al sogno primo posto ancora possibile. La vittoria in Turchia e il pareggio in Francia hanno cambiato le prospettive in Nations League dell'Italia di Roberto Mancini, abbattuta dopo il brutto esordio casalingo contro il Belgio. La nazionale è infatti terza a quota 4 punti, alle spalle di Francia (7) e Belgio (6), ma davanti proprio alla squadra di Montella ferma a 0.