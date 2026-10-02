L'ANALISI

Italia, il pari con la Francia regala tre certezze a Mancini. Nodo sulla coppia Kean-Pio

Non è una guarigione miracolosa, ma il pareggio di Parigi è grande un passo avanti. Donnarumma, Bastoni e Kayode i punti fermi del presente e futuro per il ct 

di Enzo Palladini
02 Ott 2026 - 23:38
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Una settimana può cambiare molto, se non tutto. L'umore, prima di tutto. Ma anche l'atteggiamento, che dal pessimismo cosmico post-Belgio si trasforma in un ottimismo che adesso va anche un po' controllato per evitare che si trasformi in presunzione. La notte di Parigi ha detto che l'Italia c'è, non è quell'Armata Brancaleone nella quale sembrava essersi trasformata. Sta ritrovando una sua identità di squadra e alcune individualità che latitavano, per una ragione o per l'altra. Positivo il risultato, positiva la prestazione nel complesso, segnali importanti da tutti i reparti, che vanno analizzati singolarmente. Con un discorso a parte per Donnarumma: la sua è stata una prestazione da fenomeno, con una serie di parate decisive, l'ultima delle quali proprio a un passo dal traguardo su Camavinga. Solamente una punizione magistrale di Olise ha tolto lo zero dalla casella dei gol subiti. 

Leggi anche

Bastoni rovina la prima in casa di Zidane: una buona Italia soffre e strappa il pari alla Francia che chiude in dieci

La difesa è senz'altro il reparto che più di tutti ha dimostrato di essere all'altezza della situazione. Bastoni - autore anche del gol che ci ha consentito di pareggiare - è un giocatore completamente ritrovato rispetto al periodo nero che ha attraversato. Al di là dell'intuizione che ha portato all'1-1, tutta la sua prestazione è stata eccellente. Al suo fianco, Scalvini si è mosso in maniera perfettamente sincronizzata e dopo il periodo trascorso sotto la guida di Sarri ha dimostrato di saper giocare bene anche nella difesa a quattro. Forse Calafiori contro un avversario come Olise non era la soluzione ideale sulla fascia sinistra, ma alla distanza si è ripreso dopo la sofferenza iniziale. Nessun dubbio invece su Kayode: quando sta bene deve essere titolare, è il prototipo di esterno basso che potrebbe giocare in qualsiasi squadra. 

A centrocampo c'è stata sofferenza, ma il lavoro dei tre titolari alla fine ha dato i suoi frutti. Tonali non ha brillato nella fase di costruzione, ma quando c'è stata la necessità di dare una mano alla difesa, si è sempre fatto trovare pronto. Molto l'ha aiutato Frattesi, che da quando è andato alla Lazio è tornato il giocatore di qualche stagione fa. Alla sua ormai proverbiale capacità di attaccare gli spazi (due gol sfiorati nel finale del primo tempo contro i francesi) ha aggiunto un intenso lavoro di copertura, soprattutto nel primo tempo. Meno brillante Fagioli, ma era prevedibile in una partita così fisica oltre che intensa, proprio per questo Mancini non gli ha dato la responsabilità della regia. A questi tre va aggiunto anche Barella, che ha giocato uno spezzone di partita ma non resterà spesso in panchina. Buono anche l'esordio di Vergara, che saprà rendersi utile. 

Leggi anche

Donnarumma para quasi tutto, Bastoni difende e fa gol ma Kayode è la sorpresa più bella. Kean sprecone

In attacco, se verrà mantenuto il 4-3-3, di queste prime uscite, il vero nodo da sciogliere sarà la coppia Pio Esposito-Kean. In Francia, l'attaccante del Como ha giocato a sinistra, contro il Belgio era stato schierato a destra. Però non è semplice farli coesistere, entrambi tendono a cercare spazio in mezzo. Kean all'inizio della gara di Parigi si è mangiato un gol abbastanza clamoroso, ma alla fine, quando Pio era uscito, è andato vicinissimo al gol della vittoria. Difficile trovare una soluzione, ancora più difficile pensare a Pio Esposito in panchina. La sua forza fisica e il suo coraggio consentono di tenere impegnati anche due difensori di livello internazionale. Con il fratello Sebastiano l'intesa è praticamente perfetta. Non sempre si troveranno difese del livello di quella francese, non sempre si soffrirà così tanto. L'Italia torna ad alzare la testa. Non è una guarigione miracolosa, ma un passo in più lungo un percorso che speriamo si riveli positivo. Sarebbe ora. 

Leggi anche

Olise imprendibile, Upamecano rovina tutto. Da Cunha dirige bene, ma che errore sull'1-1

nazionale
francia-italia
nations league

Ultimi video

01:51
Il Toro segna e... basta

Il Toro segna e... basta

01:52
DICH ZIDANE IN ITALIANO POST ITALIA 2/10 DICH

Zidane: "L'Italia è così, meglio nella seconda parte"

01:38
DICH DONNARUMMA POST FRANCIA 2/10 DICH

Donnarumma: "Grande atteggiamento dell'Italia, parata super su Rabiot"

01:46
DICH BASTONI POST FRANCIA 2/10 DICH

Bastoni: "Bravi a soffrire, usciamo con dei rimpianti. Vogliamo diventare una squadra riconoscibile"

00:48
DICH MANCINI SU DONNARUMMA 2/10 DICH

Donnarumma salva l'Italia, Mancini: "Gigio è il miglior portiere al mondo per questo"

00:26
RULLO DICH MANCINI 2/10 SRV

Mancini sorride: "Ulteriore passo in avanti, non era semplice"

01:36
RULLO/13 SRV JUVENTUS-CREMONESE 2/10 SRV

Juve, ko in amichevole con la Cremonese: Spalletti sperimenta, gol e analisi

00:47
MCH PARMA-ENTELLA 1-1 2/10 MCH

Parma bloccato dall'Entella in amichevole

00:24
MCH GOL OSSOLA MILAN-PADOVA 3/10 MCH

In attesa di Ramos, il Milan si gode il gol di Ossola

06:16
DICH NETO POST CREMONESE 02/10 SRV

Neto: "Ritorno alla Juve? Non vi ho mai detto una cosa..."

01:38
L'incubo dell'Inter terrorizza anche l'Italia

L'incubo dell'Inter terrorizza anche l'Italia

01:45
"Ronaldo-Portogallo: il verdetto..."

"Ronaldo-Portogallo: il verdetto..."

01:31
Gilardino suona a Parma

Gilardino suona a Parma

01:19
"Vogliamo vincere, ma..."

"Vogliamo vincere, ma..."

01:39
Nico Paz dopo Messi

Nico Paz dopo Messi

01:51
Il Toro segna e... basta

Il Toro segna e... basta

I più visti di Calcio

DICH YAMAL PER SITO 30/9

Yamal corre verso il Pallone d'Oro: "Una prestazione così è una tacca in più"

MCH INFORTUNIO SCHLOTTERBECK 30/9 MCH

Germania, Schlotterbeck si fa male in allenamento sotto gli occhi di Klopp e… Woltemade

DICH CARNEVALI DA TRENTO SU JUVE DICH

Carnevali: "Conte non è un nostro pensiero"

Bufera Manchester City

Bufera Manchester City

DICH SCALONI SU SAMUEL INTER 30/09 SRV

Scaloni saluta Samuel? "L'Inter ha fatto un'offerta"

Messina: "Esiste una linea guida: bisogna giocare di più"

Messina: "Esiste una linea guida: bisogna giocare di più"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:36
Nazionale, Donnarumma: "Avuto atteggiamento da grande squadra"
23:35
Francia, Zidane: "L'Italia è così, dopo questo pari non sono contento"
23:32
Rabiot: "Donnarumma ha fatto grandi parate, Zidane ci ha fatto i complimenti"
21:34
Francia-Italia, boato per Zidane: "Bentornato a casa"
20:23
Roma, il Ceo Galantic: "Serve un'Under 23. Con il nuovo stadio faremo il salto economico e tecnico"