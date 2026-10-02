Italia, il pari con la Francia regala tre certezze a Mancini. Nodo sulla coppia Kean-Pio

La difesa è senz'altro il reparto che più di tutti ha dimostrato di essere all'altezza della situazione. Bastoni - autore anche del gol che ci ha consentito di pareggiare - è un giocatore completamente ritrovato rispetto al periodo nero che ha attraversato. Al di là dell'intuizione che ha portato all'1-1, tutta la sua prestazione è stata eccellente. Al suo fianco, Scalvini si è mosso in maniera perfettamente sincronizzata e dopo il periodo trascorso sotto la guida di Sarri ha dimostrato di saper giocare bene anche nella difesa a quattro. Forse Calafiori contro un avversario come Olise non era la soluzione ideale sulla fascia sinistra, ma alla distanza si è ripreso dopo la sofferenza iniziale. Nessun dubbio invece su Kayode: quando sta bene deve essere titolare, è il prototipo di esterno basso che potrebbe giocare in qualsiasi squadra.