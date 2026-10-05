Nations League, Italia-Turchia: probabili formazioni e scenari di classifica

Rotazione quasi totale anche nel tridente offensivo, dove i fratelli Esposito sembrano destinati a riposare: Pio dovrebbe cedere il suo posto al centro dell'attacco a Scamacca. Non ci sarà invece Moise Kean: l'attaccante del Como è ancora alle prese con alcuni acciacchi fisici e il ct ha preferito farlo rientrare al club di appartenenza. Sulle corsie esterne si candidano a completare il reparto avanzato Maldini a sinistra e Vergara a destra (anche per lui sarebbe la prima da titolare).