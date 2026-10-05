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Nations League, Italia-Turchia: probabili formazioni e scenari di classifica

L'Italia affronta la Turchia a Bologna per confermare i segnali positivi del Mancini-bis. Ma in palio ci sono anche quarti Nations e sorteggio qualificazioni europee

05 Ott 2026 - 08:25
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Stasera l'ultimo sforzo per completare questo intenso ciclo di quattro impegni ravvicinati: la nuova Italia di Roberto Mancini si prepara a scendere in campo allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna contro la Turchia. La sfida rappresenta un crocevia fondamentale non solo per mettere al sicuro la permanenza nella Lega A di Nations League, ma anche per garantirsi la certezza del ruolo di testa di serie al prossimo sorteggio delle qualificazioni a Euro 2028. Un eventuale successo permetterebbe agli azzurri di guardare con concrete ambizioni alla qualificazione ai quarti di finale nei decisivi impegni di novembre contro Francia e Belgio.

Italia-Turchia, probabili formazioni

 Per mantenere alta l'intensità e gestire al meglio le energie, il ct Mancini è pronto a ruotare diversi uomini, con il chiaro obiettivo in testa di coinvolgere l'intero gruppo azzurro.

Gigio Donnarumma rimane l'inamovibile punto di riferimento tra i pali. Sulla fascia destra Di Lorenzo sembra favorito su Michael Kayode dopo le ottime risposte fornite in Turchia e in Francia. Al centro, al fianco del ritrovato e confermatissimo Bastoni, dovrebbe rivedersi Mancini, in vantaggio su Scalvini per una maglia da titolare, mentre a sinistra Ruggeri potrebbe concedere un turno di riposo a Calafiori.

A centrocampo sembra praticamente certo il rientro dal primo minuto di Barella nel ruolo di mezzala destra al posto di Frattesi, mentre in cabina di regia, con Tonali che dovrebbe tirare il fiato dopo averle giocate tutte, potrebbe esserci una seconda chance per Romano, che sembra in vantaggio su Ricci per partire dal 1'. A completare il reparto sul centro-sinistra si candida per il debutto da titolare in azzurro Issa Doumbia, che dovrebbe vincere il ballottaggio con Fagioli.

Rotazione quasi totale anche nel tridente offensivo, dove i fratelli Esposito sembrano destinati a riposare: Pio dovrebbe cedere il suo posto al centro dell'attacco a Scamacca. Non ci sarà invece Moise Kean: l'attaccante del Como è ancora alle prese con alcuni acciacchi fisici e il ct ha preferito farlo rientrare al club di appartenenza. Sulle corsie esterne si candidano a completare il reparto avanzato Maldini a sinistra e Vergara a destra (anche per lui sarebbe la prima da titolare).

Probabile formazione Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, G. Mancini, Bastoni, Ruggeri; Barella, Romano, Doumbia; Vergara, Scamacca, Mancini. Ct. Mancini

Come sta la Turchia?

 La selezione guidata da Vincenzo Montella si presenta all'appuntamento bolognese attraversando un momento di forte tensione, gravata dal fondo della classifica e dalle assenze pesanti per squalifica di Yilmaz e Arda Guler che si aggiungono a quelle già note di Calhanoglu e Yildiz, già assenti nell'1-4 di una settimana fa. La spedizione turca ha peraltro vissuto una vigilia complicata a causa di ritardi logistici nei trasferimenti aerei. Montella ha comunque ribadito la serenità del proprio operato e la volontà di giocarsi le proprie carte.

Probabile formazione Turchia (4-3-3): Cakir; Celik, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Akgun, Tiknaz, Yuksek; Aydin, Gul, Fakili. Ct: Montella

I giornali sportivi: lunedì 5 ottobre 2026

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