Con il progressivo rientro dei nazionali, si va verso la ripresa degli allenamenti a ranghi compatti per il Venezia, che prepara la trasferta di domenica, all'ora di pranzo, a Torino contro la Juventus. Lo staff tecnico guidato da Davide Nicola sta valutando le soluzioni per affrontare una delle gare più impegnative del campionato, con possibili novità soprattutto in difesa e a centrocampo. Nel reparto arretrato potrebbe tornare nelle rotazioni Bella-Kotchap, offrendo un'alternativa in più per contenere la qualità offensiva bianconera: il ballottaggio è con Halhal e Moreno, con il capitano Juan Jesus che pare punto fermo. Migliorano anche le condizioni di Franjic e Sverko, che presto potrebbero rientrare in gruppo. In mediana, invece, potrebbe trovare spazio - magari a gara in corso - anche Duncan, il cui dinamismo e la capacità di dare intensità alla manovra rappresentano caratteristiche utili per una partita che richiederà grande equilibrio e capacità di coprire gli spazi. Per l'assetto iniziale si punterà invece su Kike Perez, Busio e uno tra Sohm e Basic. Dubbio in avanti: entrambi impegnati in lunghe trasferte con le nazionali, Adams e Yeboah potrebbero essere incalzati da Rrahmani e Lauberbach. Almeno uno dei due ha chance di partire titolare. Scalpita anche Adorante, bomber della promozione dalla B: il suo recupero dopo l'operazione è entrato nella fase finale. A dicembre si rivedrà tra i convocati.