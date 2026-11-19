"Preso atto della odierna comunicazione congiunta diffusa dalle società Empoli FC e Pisa Sporting Club, che segue quella di altre società delle scorse settimane, la Lega Nazionale Professionisti B ribadisce, nel pieno rispetto delle prerogative e delle competenze delle autorità preposte, nonché delle valutazioni e motivazioni alla base delle decisioni, l'auspicio affinché il maggior numero possibile di gare possa disputarsi senza il ricorso a misure restrittive, al fine di salvaguardare la più ampia partecipazione dei sostenitori alle manifestazioni sportive, privilegiando soluzioni inclusive anche per le trasferte". E' quanto si legge in un comunicato della Lega Serie B in seguito alla richiesta dei due club toscani di una "ulteriore riflessione" sulle restrizioni decise per la trasferta in occasione del derby in programma sabato al Castellani. "La Lega Serie B -si legge ancora nella nota- rimane a completa disposizione di tutte le parti coinvolte, autorità e club, per offrire la massima collaborazione istituzionale, con l'obiettivo di cooperare affinché l'incontro rappresenti un autentico momento di socialità e di condivisione dei valori sportivi".