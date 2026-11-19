"La partita con il Belgio è stata dolorosa però si intravede qualcosa. Buone prestazioni, giovani interessanti che possono crescere in questo contesto ma anche la consapevolezza che ci sono realtà che dal punto di vista tecnico individuale sono molto più avanti di noi. La differenza tra noi e il Belgio sono stati due o tre giocatori che con le loro accelerazioni e cambi di ritmo hanno prodotto dei danni". È il commento del vicepresidente vicario della Lega Pro, Gianfranco Zola, all'eliminazione dell'Italia dalla Nations League. "Siamo competitivi - aggiunge Zola, a margine dell'evento a Sky 'Serie C Next Step' -, però qualitativamente dobbiamo crescere. Il nostro percorso ha l'obiettivo di riuscire a produrre giocatori capaci di eccellere".