"Per chi ama il calcio è stata una grande emozione, Ronaldinho è l'essenza del calcio, è un piacere solo stare insieme a lui, ti trasmette la gioia di vivere e di fare calcio, è un bambino per tutta la vita e giocherà a calcio tutta la vita". Lo dice il vicepresidente del Ravenna, Ariedo Braida, sull'esordio di Ronaldinho, domenica contro il Forlì. Braida, evitando di sbilanciarsi sulle elezioni federali del 14 dicembre tra Galliani e Malagò ("il voto è segreto, vinca il migliore"), non conferma se il fuoriclasse brasiliano, 46 anni, tornerà in campo: "Per noi è stata un'emozione, un piacere e un onore. Per un giorno abbiamo catalizzato l'attenzione di tutti i mass media del mondo". Gianfranco Zola, a margine dell'evento a Sky 'Serie C Next Step', si dice "sorpreso" per il ritorno in campo di Ronaldinho ma sottolinea che "la mission della Serie C è un'altra": "Ronaldinho è uno di quei giocatori che ha ispirato milioni di giovani. In questo senso siamo contenti che li continui ad ispirare. È chiaro che il nostro obiettivo deve essere un altro, quello di creare le condizioni migliori perché quelli che sono stati ispirati o che si ispirano a Ronaldinho vengano fuori e possano seguire il suo percorso".