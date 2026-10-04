Italia, Mancini cambia ancora con la Turchia: la probabile formazione

Per mantenere alta l'intensità e gestire al meglio le energie, il ct Mancini è pronto a ruotare diversi uomini, con il chiaro obiettivo in testa di coinvolgere l'intero gruppo azzurro.

Gigio Donnarumma rimane l'inamovibile punto di riferimento tra i pali. Sulla fascia destra va verso la conferma Michael Kayode dopo le ottime risposte fornite in Turchia e in Francia, con Di Lorenzo che sembra destinato ad accomodarsi di nuovo in panchina. Al centro, al fianco del ritrovato e confermatissimo Bastoni, dovrebbe rivedersi Mancini, in vantaggio su Scalvini per una maglia da titolare, mentre a sinistra Ruggeri potrebbe concedere un turno di riposo a Calafiori. E poi c'è il caso Inacio: il trequartista/esterno d'attacco classe 2008 del Borussia Dortmund ha doppio passaporto e potrebbe essere convocato anche dal Brasile (che di recente lo ha contattato), ma una presenza in prima squadra con l'Italia toglierebbe qualsiasi dubbio tagliando fuori dai discorsi la Seleçao.