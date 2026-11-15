Italia, Mancini: "Il Belgio è stato superiore, dispiace ma è una serata che ci servirà"

"Loro stati migliori, più bravi. Noi abbiamo pagato troppo a livello fisico, nonostante il buon inizio". Il ct dell'Italia Roberto Mancini inizia così l'analisi della sconfitta degli azzurri contro il Belgio, che li condanna all'eliminazione. "Abbiamo iniziato a soffrire sugli esterni, ci hanno messo in difficoltà e hanno meritato di vincere - ha detto ai microfoni di RaiSport - Sono serate che possono capitare in un percorso di miglioramento, da queste partite bisogna trarre degli spunti importanti", ha aggiunto. "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, il Belgio è una squadra forte, ma sapevamo di poter passare avanti. Siamo dispiaciuti ma è una serata che ci servirà".



"Dispiace perché c'era la possibilità di andare avanti ma questa sconfitta non cancella quello che di buono è stato fatto - ha detto Mancini all'inviata di Sportmediaset Monica Vanali - Loro sono stati migliori di noi e hanno meritato di vincere. Dopo il vantaggio abbiamo subito due gol in pochi minuti e lì siamo andati in difficoltà. Le sconfitte sono state fatte anche per migliorare".