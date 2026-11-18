Nota di Serse Cosmi dopo la decisione del Giudice Sportivo di squalificarlo per tre mesi per espressioni razziste: "Prendo atto del provvedimento emesso dal Giudice Sportivo in ordine alla partita Salernitana-Bari del 4 ottobre 2026. Accetto la decisione, pur non condividendola. Non è il momento delle polemiche, però è il momento di ricordare chi sono. Sono stato un insegnante, un istruttore e poi un allenatore. Ho passato la mia vita sui campi, nelle scuole calcio, nei settori giovanili, accanto a ragazzi e ragazze provenienti da ogni parte del mondo, anche da terre meno fortunate, da situazioni difficili. Li ho accolti, li ho allenati, li ho aiutati a crescere. Non solo come calciatori, ma come persone. Per me ogni ragazzo è sempre stato prima di tutto un ragazzo, senza mai distinzioni di provenienza, di colore, di nazionalità, di origine etnica, di religione. Chi mi ha conosciuto davvero, chi è stato allenato da me, chi ha condiviso con me uno spogliatoio, un campo di periferia lo sa bene. Questa è la mia storia familiare, personale e professionale. Ed è una storia che non può essere cancellata né ridotta a un singolo episodio che ritengo non connotato da intenti discriminatori, per quanto censurato dalla giustizia sportiva. Provo amarezza, perché una frase che io, per come sono fatto, non ritengo offensiva, ingiuriosa e né tantomeno razzista, è stata interpretata come tale. Desidero esprimere il mio dispiacere anche per la società per la quale sono tuttora contrattualizzato e che rappresentavo in panchina in quel frangente. Ringrazio tutti coloro che in queste ore mi stanno manifestando vicinanza e stima, in particolare i tanti ragazzi da me allenati in oltre trent'anni di carriera. Resto fiducioso nella giustizia sportiva e nei valori autentici dello sport, che sono quelli dell'inclusione, dell'educazione e del rispetto".