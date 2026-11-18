"Ho visto ovviamente le ultime partite, penso che sia partito un processo che si è andato anche più veloce del previsto. Dopo la prima sconfitta a Roma si è vista una crescita importante. Non è facile leggere due partite di questo livello a distanza di così pochi giorni. Quindi, il bilancio di questi due mesi di questo torneo credo sia positivo e la luce si vede. Poi è ancora un percorso che non è semplice, ci vuole pazienza e tanta forza e volontà, ma credo che l'obbligo da parte di tutti noi addetti ai lavori e voi compresi, sia quello di supportare e sostenere questa ripartenza e le persone che la stanno facendo". Lo dice Giorgio Chiellini, Chief Club Affairs Officer della Juventus, in merito alla Nazionale a margine dell'evento inaugurale dello Juventus Official Fan Club Unione Europea. "Ci sono tanti italiani belgi, quello ha sorpreso anche a me, ogni volta che siamo stati qua devo ammettere che l'affetto da parte di tanti italiani che vivono qua si è sempre fatto sentire", aggiunge.