Aeroplanino in caduta libera: Turchia, a Bologna Montella si gioca il posto

Montella, per il momento, fa orecchie da mercante e va avanti: "In queste tre partite abbiamo commesso un solo errore: il calcio che abbiamo giocato nel primo tempo della partita contro l'Italia. Dovevamo reagire e oggi lo abbiamo fatto", le parole post partita di ieri sera. "Non sto criticando i nostri giocatori in alcun modo" - chiosa - "ma ci sono diversi livelli nel calcio, e la Lega A è uno di questi."