Italia, contro la Turchia ultima chance per Inacio: senza esordio il Brasile può rifarsi sotto

A Mancini piace "giovane": Pafundi e non solo, tutti gli under 20 convocati in Nazionale
© Getty Images | Roberto Mancini
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Samuele Inacio è uno dei talenti più interessanti sul panorama internazionale. Figlio d'arte, trequartista/esterno d'attacco, classe 2008: Inacio è, a detta di tutti, una promessa. Così la pensa il Borussia Dortmund, uno dei club in Europa che crede di più nel talento, che ha fatto di tutto per strapparlo all'Atalanta. Anche troppo per i bergamaschi che, in ogni occasione, non evitano di ricordare lo scippo.
© Getty Images | Roberto Mancini
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Per questo Roberto Mancini l'ha incluso in questo giro di maxi convocazioni con l'Italia: un modo per vederlo di persona alla prova e, soprattutto, un modo per legarlo a doppia mandata all'azzurro. Inacio infatti ha doppio passaporto e potrebbe essere convocato anche dal Brasile. Ha fatto tutta la trafila delle under con l'Italia, ma recentemente ha ammesso di essere stato contattato anche dal Brasile. Una presenza in prima squadra con l'Italia toglierebbe qualsiasi dubbio tagliando fuori dai discorsi la Selecao. In questo senso l’ultima occasione in questa sosta sarà contro la Turchia: Inacio infatti è tra gli esclusi per la trasferta contro la Francia. Mancini, come con Romano e Doumbia, sicuramente lo terrà presente quando preparerà la partita in casa contro Montella.