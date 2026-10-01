Italia, contro la Turchia ultima chance per Inacio: senza esordio il Brasile può rifarsi sotto

Per questo Roberto Mancini l'ha incluso in questo giro di maxi convocazioni con l'Italia: un modo per vederlo di persona alla prova e, soprattutto, un modo per legarlo a doppia mandata all'azzurro. Inacio infatti ha doppio passaporto e potrebbe essere convocato anche dal Brasile. Ha fatto tutta la trafila delle under con l'Italia, ma recentemente ha ammesso di essere stato contattato anche dal Brasile. Una presenza in prima squadra con l'Italia toglierebbe qualsiasi dubbio tagliando fuori dai discorsi la Selecao. In questo senso l’ultima occasione in questa sosta sarà contro la Turchia: Inacio infatti è tra gli esclusi per la trasferta contro la Francia. Mancini, come con Romano e Doumbia, sicuramente lo terrà presente quando preparerà la partita in casa contro Montella.