Da indesiderato a perno della nuova Nazionale: la ritrovata consapevolezza di Bastoni nei suoi mezzi

L'inizio della nuova avventura di Roberto Mancini in Nazionale ha confermato l'importanza del giocatore interista, che ha dimostrato di saper giocare bene anche nella difesa a quattro, non solo in quella a tre che Chivu ha ereditato da Simone Inzaghi. Se il dubbio del Barcellona l'estate scorsa era relativo a questo dettaglio tecnico, adesso ci sono gli elementi per dire che trattasi di difensore adatto a ogni tipo di assetto. E a forza di dire che in Italia non ci sono difensori con la mentalità europea, a Parigi è andato a segnare un gol con un movimento che pochi centrali in Europa sanno fare così bene: aggressione altissima a ottanta metri dalla propria porta, palla sradicata dai piedi del malcapitato Da Cunha, piatto preciso alle spalle di Maignan. Se l'avesse fatto Cubarsì, un gol del genere, adesso i media di mezzo continente sarebbero in ginocchio davanti a un'immaginetta del giovane catalano. Lo ha fatto Bastoni, si deve accontentare di un "bravo". Senza dimenticare che ha segnato anche in Turchia. Ma nella ricostruzione di questa Nazionale non deve passare inosservata la rinascita di Bastoni. Fisicamente e tecnicamente è un giocatore che ha ancora molto da dare e che ha ancora voglia di imparare. Soprattutto, adesso ha l'anima corazzata e un'estate di tormenti e incertezze preferirebbe non viverla mai più.