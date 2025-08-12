Italia, Spalletti scommette su Gattuso: "Centrerà la qualificazione Mondiale"

"Ci conosciamo da tempo e ci stimiamo - ha proseguito Spalletti -. Mi ha telefonato. Siamo simili: passionali e molto dediti". L'ex ct ha concluso poi parlando del campionato di Serie A alle porte: "Le favorite sono le solite Napoli, Inter, Milan e Juve, ma spero ci sia qualche squadra che riesca a inserirsi nella corsa, come Roma e Lazio. Sono contento del ritorno di Sarri e di Allegri, li stimo moltissimo. Sono curioso di vedere cosa farà Gasperini lontano da casa sua, in una piazza importante come Roma. Il Napoli ha basi importanti, la società ha lavorato benissimo. È la favorita".