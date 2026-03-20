Chiesa gioca poco, ma si sente pronto per i playoff: Gattuso punta su di lui 2 anni dopo

Il filo va riannodato da lì, cinque anni dopo e con tutte le difficoltà del caso. Una volta che l'infortunio di Zaccagni ha riaperto la porta per un "innesto", Gattuso lo ha preferito ad altri campioni d'Europa come Bernardeschi e Berardi e a giocatori forse più "pronti" come Zaniolo e Maldini.