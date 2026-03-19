La Champions non parla italiano, solo quattro sopravvissuti: Calafiori, Chiesa, Leoni e Ruggeri

Il passo indietro del nostro calcio è oggettivamente imbarazzante. Il ranking può essere emblematico per una valutazione oggettiva, ma ci sono dei dati che balzano agli occhi senza bisogno di osservare nessuna classifica. Le squadre italiane hanno detto addio alla Champions League agli ottavi di finale. Solo una ha superato la fase dei playoff, come la scorsa stagione, ma almeno un anno fa la sopravvissuta è arrivata in finale. Questa volta è uscita dallo scontro con dieci gol sul groppone e uno solo messo a segno. Un'ecatombe. Se il calcio italiano è in coma profondo o si iniziano a vedere dei "bip" sullo schermo che segnalano una ripresa cerebrale, ce lo dirà, tra solo una settimana, lo scontro con l’Irlanda del Nord e, speriamo, quello tra una tra Galles e Bosnia per poter rivedere sul campo una partita mondiale dell'Italia.