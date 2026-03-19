AI QUARTI DI FINALE

La Champions non parla italiano, solo quattro sopravvissuti: Calafiori, Chiesa, Leoni e Ruggeri

Agli ottavi hanno salutato, oltre all'Atalanta, anche Donnarumma, Tonali, Vicario e Udogie

di Andrea Cocchi
19 Mar 2026 - 12:16
1 di 9
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Il passo indietro del nostro calcio è oggettivamente imbarazzante. Il ranking può essere emblematico per una valutazione oggettiva, ma ci sono dei dati che balzano agli occhi senza bisogno di osservare nessuna classifica. Le squadre italiane hanno detto addio alla Champions League agli ottavi di finale. Solo una ha superato la fase dei playoff, come la scorsa stagione, ma almeno un anno fa la sopravvissuta è arrivata in finale. Questa volta è uscita dallo scontro con dieci gol sul groppone e uno solo messo a segno. Un'ecatombe. Se il calcio italiano è in coma profondo o si iniziano a vedere dei "bip" sullo schermo che segnalano una ripresa cerebrale, ce lo dirà, tra solo una settimana, lo scontro con l’Irlanda del Nord e, speriamo, quello tra una tra Galles e Bosnia per poter rivedere sul campo una partita mondiale dell'Italia.

Nel frattempo contiamo i sopravvissuti della Champions in salsa tricolore. Ce ne restano solo quattro. Al Liverpool, che dopo la goleada al Galatasaray se la vedrà ai quarti con il Psg in un doppio scontro che si annuncia spettacolare, ce ne sono due. Federico Chiesa e Giovanni Leoni. L'ex bianconero non è proprio una prima scelta nei piani di Slot, però riesce a ritagliarsi qualche sprazzo di partita. Nella gara di ritorno degli ottavi contro i turchi è entrato a un minuto dalla fine al posto di Ekitiké a risultato già acquisito. L'allenatore dei Reds, in ogni caso, lo considera una valida alternativa ai titolari, al di là del minutaggio, per la sua duttilità. Può essere impiegato come esterno, trequartista o punta centrale, soprattutto dopo l'infortunio di Isak. L'ex difensore del Parma è stato invece sfortunatissimo visto che già a settembre ha rimediato la rottura del crociato ed è ancora in fase di riabilitazione

Matteo Ruggeri, con il suo Atletico Madrid, ha raggiunto i quarti dove sarà tra i protagonisti del derby con il Barcellona. Dopo un inizio complicato Simeone lo ha impiegato sempre di più, tanto da avergli fatto raggiungere le 34 presenze stagionali, nonostante una concorrenza spietata. Il Cholo apprezza la sua duttilità, visto che all’occorrenza può essere impiegato come centrale difensivo oltre che nel naturale ruolo di esterno basso a sinistra. 

Poi c'è Riccardo Calafiori. Arteta ha tante armi a disposizione anche in difesa. Qualche acciacco fisico lo ha tormentato nel corso della stagione ed è rimasto fuori nell'ultima partita con il Bayer Leverkusen. Non c'è dubbio, però, che sia tenuto in seria considerazione nell'ambiante dei Gunners con cui, in stagione, può veramente fare il botto visto che l'Arsenal è in corsa per tutti gli obiettivi stagionali, con una Premier già in tasca grazie ai nove punti di vantaggio sul City.

Leggi anche

Zero squadre ai quarti e numeri da incubo: tutte le cifre del disastro italiano in Champions

Ultimi video

01:13
DICH VANOLI PRE RAKOW 18-03 DICH

Vanoli: "Cremona è stata una grande vittoria ma è il passato: testa al Rakow"

02:10
Champions League, due favorite per la finale

Champions League, due favorite per la finale

02:11
Ansia Gattuso: dubbi e certezze del ct

Ansia Gattuso: dubbi e certezze del ct

01:17
Corsa Scudetto, tre coppie sotto esame

Corsa Scudetto, tre coppie sotto esame

01:50
Festa del papà e sport

Festa del papà e sport

02:25
I 50 anni di Nesta

I 50 anni di Nesta, il difensore perfetto

01:19

Oriana, Paredes e… il suocero: Dybala è sempre più vicino al Boca

02:09
Stasera Roma-Bologna

Stasera Roma-Bologna

01:31
Napoli, domani il Cagliari

Napoli, sfida al Cagliari con i big

01:27
Juve a caccia nel N.1

Juve a caccia del nuovo numero 1

02:22
Talento e caparbietà

Modric, talento e caparbietà per il Milan

01:30
Lautaro non parte

Lautaro non parte per l'Argentina

01:22
ESTRATTO CONFERENZA PALLADINO DICH

Palladino: "Ringrazio i ragazzi perchè è stato un bellissimo percorso"

02:56
DICH SAMARDZIC POST BAYERN DICH

Atalanta, Samardzic: "Abbiamo dato tutto, il Bayern ha giocato due partite incredibili"

01:44
DICH ITALIANO PRE ROMA 18-03 DICH

Bologna, Italiano: "Confermo il 51% per loro, noi dovremo dare il triplo"

01:13
DICH VANOLI PRE RAKOW 18-03 DICH

Vanoli: "Cremona è stata una grande vittoria ma è il passato: testa al Rakow"

I più visti di Champions League

Lo spauracchio Uefa tra il Como e la Champions: stadio, conti e una rosa poco "italiana"

Brutto infortunio per Noa Lang: l'ex Napoli contro i cartelloni, si taglia e rischia di perdere un dito

Sporting, è una rimonta leggendaria: finisce la favola Bodo | Il Psg umilia il Chelsea, avanti anche l'Arsenal

Scintille Guardiola-Rudiger: sfiorata la rissa, deve intervenire Arbeloa FOTO

Donnarumma saluta la Champions: "Espulsione decisiva, ora testa alla Carabao e alla Nazionale"

La camicia di Guardiola contro il Real Madrid

Guardiola, la camicia "da boscaiolo" diventa virale. Ma il prezzo è di lusso

Calcio ora per ora
Vedi tutti
15:13
Zambrotta: "L'Italia può andare al Mondiale, ce la farà"
15:04
Undici campioni del Napoli nel murale di Jorit allo stadio Maradona
15:01
Neymar scopre che Ancelotti non l'ha convocato, il video diventa virale
15:01
Morte Hartono, il cordoglio dell'Atalanta
Gianluca Rocchi
14:50
Simonelli: "Rocchi è impegnato. L'incontro arbitri-Serie A rinviato a fine campionato"