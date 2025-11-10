Italia, Gattuso: "Chiesa assente per sua scelta, non siamo qui per una scampagnata"

Il ct: "Voglio vedere massimo impegno, sono partite ufficiali e noi indossiamo la maglia azzurra"di Stefano Ronchi
L'Italia torna di Gennaro Gattuso si è radunata a Coverciano per preparare le ultime due gare del girone di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026 contro Moldova (13 novembre, Chisinau) e Norvegia (16 novembre, Milano). "Non sarà una scampagnata, non siamo qui 7-8 giorni per passeggiare - ha spiegato il ct azzurro in conferenza -. Voglio vedere massimo impegno, sono partite ufficiali e noi indossiamo la maglia azzurra. Metteremo in campo alla prima chi ha avuto poco spazio e poi nella seconda cambieremo ancora qualcos'altro. Noi dobbiamo pensare a noi, non alla Norvegia. A farci trovare pronti". "Quando una squadra riesce a fare più di un modulo è meglio, ci saranno due squadre con due moduli differenti", ha continuato.
Poi qualche battuta sulle convocazioni. "Gente come Zaniolo, Palestra e tanti altri giocatori hanno fatto cose interessanti. Poi le scelte vengono fatte con un criterio e mi piace lavorare con chi è qui da un po' di tempo, ma le porte di Coverciano sono aperte per tutti. Noi guardiamo tutti". "Chiesa? Io parlo spesso con lui e bisogna rispettare le scelte, le problematiche che ognuno di noi ha - ha continuato -. Io so bene cosa ci diciamo, devo rispettare ciò che mi dice il giocatore. Altro non posso dire, ma la verità è questa. E' assente per sua scelta". "Berardi è come gli altri, nessuno mette in dubbio le sue qualità - ha aggiunto -. Lo sto seguendo, so cosa ci può dare ma poi faccio delle scelte. Sappiamo le sue qualità, vediamo".
"Anticipare l'ultima giornata prima dei play-off di marzo ? Non si può - ha proseguito Gattuso volgendo lo sguardo al futuro e alla possibilità di fissare altri stage per la Nazionale -. Questo mese abbiamo lavorato 4-5 giorni di fila su tutto il programma, non c'è lo spazio. Si potrà trovare uno spazio a febbraio per stare 1-2 giorni qui, sperando di riuscirci. I calendari sono pieni. Sarà noi essere bravi, andare a trovare i ragazzi, andare a cena con loro. Riuscire a gestirla così". "Ci stiamo lavorando, anche la Lega Serie A vuole darci una mano ma è molto difficile - ha aggiunto -. Ci stiamo lavorando, anche la Lega Serie A vuole darci una mano ma è molto difficile. Ora siamo all'undicesima giornata, ci ritroveremo alla 30esima. E' tantissimo tempo, lo sappiamo, ma la situazione è questa".
Quanto al ruolo di regista, Gattuso ha diverse opzioni e le idee piuttosto chiare. "Intanto Barella è con noi, la prima non la fa - ha spiegato -. Ho parlato con Tonali già dieci giorni fa e non possiamo permetterci di perdere un giocatore come lui, la vedo molto difficile possa giocare con la Norvegia causa diffida. Locatelli per me è un regista, Ricci è un regista e può fare anche la mezzala".
Poi sull'assenza di Kean: "Non doveva giocare la partita di Coppa, l'han buttato dentro, ha rischiato e ha preso questo colpo dove aveva già fastidio. Dispiace, ma abbiamo attaccanti forti che ci hanno dato una grandissima mano. Ci aspettiamo tanto da chi è qui".
Infine qualche considerazione sulla Moldova e sul contributo che può dare Scamacca. "Mi aspetto una gara difficile, sicuramente cambieremo qualcosa - ha spiegato il ct -. La trappola è sempre dietro l'angolo, lo sappiamo bene". "Scamacca non mi deve dimostrare nulla, sa come mi piace vedere gli allenamenti, , cosa voglio. Se è qui è perché credo fortemente in lui - ha concluso -. Ha attraversato momenti difficili, ma è un giocatore che riesce a fare cose importanti. Mi aspetto faccia le cose per bene".